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【ジャンク】プレイステーション5
商品番号 D40126849092
商品名

【ジャンク】プレイステーション5
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 20,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「プレイステーション5」定価:￥49980ディスクが挿入できずセーブデータもそのまま入っているためジャンクとして出品しました。デジタルエディションとして使用するかご自身で修理ができる方、いかがでしょうか。多少のお値下げも考えているのでご質問や値段交渉もお気軽にお声掛けください。⚠️ノークレームノーリターンでお願いします。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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