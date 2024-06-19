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商品詳細
「プレイステーション5」定価:￥49980ディスクが挿入できずセーブデータもそのまま入っているためジャンクとして出品しました。デジタルエディションとして使用するかご自身で修理ができる方、いかがでしょうか。多少のお値下げも考えているのでご質問や値段交渉もお気軽にお声掛けください。⚠️ノークレームノーリターンでお願いします。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
http://narcologia.ru/goods/update58895.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless240659.html
http://narcologia.ru/goods/Addict705418.html
【ジャンク】プレイステーション5
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