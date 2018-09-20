PS4 本体　ソフト９本セット

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商品詳細
他でも出品しているので、ご購入の際は一言お願いします。こちらの商品は、PlayStation4グレイシャー・ホワイトCUH-2100500GB＋ソフト９本セットになります。使用する機会があまりなかったので出品しました。特に目立った傷もなく、本体、コントローラー共に動作の問題はございません。ソフト一覧アベンジャーズDISSIDIAFINALFANTASYNTHorizonZeroDawnConpleteEditionモンスターハンターワールドMETALGEARSOLIDVグランツーリスモ SPORTゴッドイーター3FATE/EXTELLALINKSTARWARSBATTLEFRONT
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