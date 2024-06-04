オーボエ　舟形ケーン　アリオード

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商品詳細
こちらはアリオード材の舟形ケーンです。10枚の値段です。型はH39のティップを使用しております。艶やかで張りのある物を物を厳選しました。100枚以上在庫がございます。直径10ミリの材料です。厚さは0.57〜0.58です。
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