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中国　紫砂　黄泥　朱泥　青泥　小さな急須　茶壷　箱付　C　6067
商品番号 W68750311709
商品名

中国　紫砂　黄泥　朱泥　青泥　小さな急須　茶壷　箱付　C　6067
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 5,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具大きさ　（ライター横）高さ約3.5㎝　幅約3.8㎝×約6.3㎝土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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