Free! 公式キャラクターズムック　全5巻セット　4冊未開封品　美品

【即購入可】【メルカリ便にて発送】「Free!-EternalSummer-」公式キャラクターズムック CHARACTERSMOOK全5巻セットです。・vol.1凛\u0026宗介 未開封・vol.2渚\u0026怜 開封済み・vol.3愛一郎\u0026百太郎 未開封・vol.4遙\u0026真琴 未開封・vol.5遙\u0026凛 未開封vol.2渚\u0026怜以外はシュリンプ未開封です。vol.2渚\u0026怜は、一読後、元のシュリンプに戻して保管してありました。付録のブレスレットも未開封でそのままセットしてあります。OPP袋に入れた後、プチプチで巻いてダンボール箱に入れて匿名配送メルカリ便にて発送いたします。バラ売り不可、お値下げ不可です。Free!ハイスピード七瀬遙橘真琴椎名旭桐嶋郁弥桐嶋夏也芹沢尚松岡凛山崎宗介葉月渚竜ヶ崎怜鴫野貴澄アクリルスタンド缶バッジクッションカバークリアファイルラバーストラップラバストマグネット画集イラスト集設定資料集原画集



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