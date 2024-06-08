M3902●江戸明治和本等＞中仙道往来［中山道往来］永楽舎 上州屋板 稀書往来物



M3346○江戸明治和本等＞〈新版大字〉諸国名物往来（安永7年）稀書往来 ...



2023年最新】中仙道の人気アイテム - メルカリ



M2932○江戸明治和本○〈新板〉大坂進・返状 元禄頃 稀書往来物 ...



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●江戸明治和本●中仙道往来［中山道往来］（永楽舎・上州屋板）【判型】中本1冊。縦175粍。【作者】永楽舎（昭満）作。【年代等】嘉永4年以前刊。［江戸］上州屋板。【備考】分類「往来物」。『中仙道往来［中山道往来］』は、江戸より京都に至る中山道69次の駅名を七五調・美文体で詠みこんだ往来。「都路はあづまの海のみちかへて、中山道を心ざし、六十路余りに九ッの、宿もにぎおふ板橋を、跡に見なして行先は、もへ出る春の蕨のさと、伝ふ浦和の駅過て、爰ぞむさしの一の宮…」で始まり、「…栄ゆく宿の大津とは、錦の花の九重に、登り着こそ目出度けれ」と結ぶ。本文を大字・5行・付訓で記す。底本は、見返に「諸国御関所」および「関所通行手形（雛形）」、また巻頭に永楽舎序文や西行法師の和歌1首と木曽路風景図を掲げる（見返に「他出するに方角のよしあし有る日の事」、頭書に日本橋から京までの道中記（里程・名所等の案内）を載せた別本もある）。★原装・題簽欠・状態概ね良好。稀書（全国に所蔵数カ所（国文学研究資料館DB））。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。