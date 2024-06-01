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商品詳細
ファイナルファンタジーI-VIピクセルリマスターFinalFantasyI-VIPixelRemasterNintendoSwitchパッケージ版新品未開封です。国内のswitchで問題なく動作し、日本語対応しています。※パッケージの表記がアジア向けですがゲームソフトは国内版と一緒です。全6作のボリュームですので夏休みから年末年始まで遊び尽くせます！対応言語Japanese,English,French,Italian,German,Spanish,Russian,BrazilianPortuguese,Thai,Korean,TraditionalChinese,SimplifiedChinese日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、ロシア語、ポルトガル語（ブラジル）、タイ語、韓国語、中国語繁体字、中国語簡体字パッケージ内容FinalFantasyIFinalFantasyIIFinalFantasyIIIFinalFantasyIVFinalFantasyVFinalFantasyVI国内での販売は限定盤の予約販売のみでなかなか手に入りませんでしたが、国外ではパッケージ版の一定数の販売があります。パッケージ版で探していた方はぜひご検討ください。
http://narcologia.ru/goods/flight141328.html
http://narcologia.ru/goods/recycling82414.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit883286.html
ファイナルファンタジー I-VI ピクセルリマスター未開封-
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