ジャンハオ zb1 ペンコン トレカ コチョク

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商品詳細
zb18/15ペンコンジャンハオトレカ2枚セットです。コチョクドームにて購入致しました。⭐️バラ売り要相談ですので、コメント頂けますと幸いです☺︎⭐️お値下げも可能です。コメントお待ちしております。----8/19まで渡韓中なのでその後発送致します。スリーブ+硬質ケース+防水/普通郵便で発送になります。現地で購入しすぐにスリーブに入れました。初期スレ、キズ等がある場合がございます、ご容赦ください。自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。宜しくお願い致します。【検索用】ゼロベースワンzb10_1ZEROBASEONEZB1BOYSPLANETボイプラジャンハオ ハンビン マシュー リッキーゴヌク テレ ギュビン ジウン ユジン#ZEROBASEONE#ZB1#BOYSPLANET#ボイプラ#ジャンハオ #ハンビン #マシュー #リッキー#ゴヌク #テレ #ギュビン#ジウン #ユジン
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