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ジャンハオ zb1 ペンコン トレカ コチョク
商品番号 F76089793899
商品名

ジャンハオ zb1 ペンコン トレカ コチョク
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 4,549 円
在庫状況 あり

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商品詳細

zb18/15ペンコンジャンハオトレカ2枚セットです。コチョクドームにて購入致しました。⭐️バラ売り要相談ですので、コメント頂けますと幸いです☺︎⭐️お値下げも可能です。コメントお待ちしております。----8/19まで渡韓中なのでその後発送致します。スリーブ+硬質ケース+防水/普通郵便で発送になります。現地で購入しすぐにスリーブに入れました。初期スレ、キズ等がある場合がございます、ご容赦ください。自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。宜しくお願い致します。【検索用】ゼロベースワンzb10_1ZEROBASEONEZB1BOYSPLANETボイプラジャンハオ　ハンビン　マシュー　リッキーゴヌク　テレ　ギュビン　ジウン　ユジン#ZEROBASEONE#ZB1#BOYSPLANET#ボイプラ#ジャンハオ　#ハンビン　#マシュー　#リッキー#ゴヌク　#テレ　#ギュビン#ジウン　#ユジン
http://narcologia.ru/goods/perpetual473246.html
http://narcologia.ru/goods/cotton987261.html
http://narcologia.ru/goods/seamless377929.html
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