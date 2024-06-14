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週末値引‼︎ ホビージャパン 【大ゴジラ図鑑】
商品番号 R36472709068
商品名

週末値引‼︎ ホビージャパン 【大ゴジラ図鑑】
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 1,480 円
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商品詳細

ご覧頂き誠に有難う御座います。ホビージャパン大ゴジラ図鑑になります。[幻想映画美術体系大ゴジラ図鑑]ホビージャパンムックでは高い方ですが、ハードカバー仕様になってますスチール写真も比較的に他のムック本とカブる部分が少ないです。何よりジャイガンティス(着ぐるみ)や遠撮の時のギニョールの造形なんかホビージャパンらしく多めです。日焼け、スレ等ありますので、ご理解ある方のご購入をお願いいたします。表紙に痛みはありますが、ハードカバー、内側のページは見た感じキレイでした。サイズ：A4変型
http://narcologia.ru/goods/Sydney36549.html
http://narcologia.ru/goods/ordering828079.html
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