週末値引‼︎ ホビージャパン 【大ゴジラ図鑑】

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商品詳細
ご覧頂き誠に有難う御座います。ホビージャパン大ゴジラ図鑑になります。[幻想映画美術体系大ゴジラ図鑑]ホビージャパンムックでは高い方ですが、ハードカバー仕様になってますスチール写真も比較的に他のムック本とカブる部分が少ないです。何よりジャイガンティス(着ぐるみ)や遠撮の時のギニョールの造形なんかホビージャパンらしく多めです。日焼け、スレ等ありますので、ご理解ある方のご購入をお願いいたします。表紙に痛みはありますが、ハードカバー、内側のページは見た感じキレイでした。サイズ：A4変型
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