犬夜叉 壱の章 1 ~ 8 巻セット dvd アニメ

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ご覧いただきありがとうございます☺︎画像に記載されてるものが付属品となります。9巻だけありません。即購入OKです！アルコール消毒、清掃済みです。動作確認OKです。中古商品ですので、ご理解の上ご購入下さい。何かあればご質問等よろしくお願いします*(※複数購入の場合は多少お値引き可能です)