ボイプラ ファイナル ハンユジン CGV トレカ

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商品詳細
ボイプラファイナルハンユジンCGVトレカZEROBASEONE偽物が出回る前に購入したので正規品になります。※特に目立ちはしませんが裏面の上部分に初期からの汚れがあります。（画像2枚目、3枚目）韓国製品の為、その他初期傷等ある場合があります。神経質な方はご購入お控えください。即購入◎
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