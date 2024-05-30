【美品】ファミコン（FC)シルヴァサーガ箱説あり　良品

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商品詳細
コレクション整理のための出品です。名作RPGの呼び声高いファミコンソフト「シルヴァ・サーガ」です。1992年7月24日発売という30年前の品ですが、綺麗な状態で管理できていると思います。箱の内側に大丸神戸玩具売場の押印あり。カセットに歴史を感じる1品となっております。古い商品とはなっておりますので、ノンクレームノンリターンでお願い致します。動作の確認は済みとなっております。コレクション目的で興味がある方がいらっしゃいましたらどうぞ。
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