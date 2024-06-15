ドリーン・バーチュー 大天使ガブリエルオラクルカード 日本正規品新品未開封

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梱包方法や発送時期などプロフィールに記載していますので、必ず読んでください。読んでいないと思われるコメントや値下げ要求はブロックします。「大天使ガブリエルオラクルカード」ドリーン・バーチュー/長井千寿ドリーン・バーチュー博士の大天使ガブリエルオラクルカード日本語版の正規品です。バーチュー博士の意向で絶版となったため、再販の可能性は非常に低いと思われます。シュリンク未開封の新品ですが、少しでも気にする方は購入しないでください。*匿名のメルカリ便(対面配達)で発送します。他の出品物とのまとめ購入やコンビニ受け取りご希望の場合は必ず購入前にコメントください。購入後の変更、ポスト投函、メルカリ便以外の発送はしません。#ドリーン・バーチュー#長井千寿#長井_千寿#本#心理学／心理学