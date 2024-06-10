パックミン　エアフォースワン　1/144

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商品詳細
20年ほど前にスミソニアン航空宇宙博物館で購入しました。あまり詳しくないのですがパックミンというブランドだと店員が言っていました。購入価格は＄700位でした。航空会社のカウンターに置かれているようなかなりずっしりとつくりです。箱や説明書等はありません。経年のため新品のようなものではないと思います。大きさもあり飾るところもなくなったため出品しました。全長 約49cm全幅 約44cm
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