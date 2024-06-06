現代アート　アバンギャルド　ポップアート　アートパネル　絵画　現代美術　前衛的

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主にtiktokを使い活動している、「図画工作5」というものです。絵を描いてます。興味持って、共感して、買ってくれたらとても悦びます。《作品説明》title:meatsheet(L)size:300×150mm(約)explanation:着ていた上着を脱ぐように、内面にある願望や本能を解放した様子を肉の柄を用いて表しました。※最後の２枚の写真は同シリーズのものを用いた装飾例です。コンクリートや白壁、花や石像オブジェなどと飾ると住宅でもかっこよく飾っていただけます。○アクリル○布、レジン○フレームなし○壁掛け紐なし(フックや押しピンで引っ掛けて壁掛けできるようになっています。)●画像と本体との色の差がでる場合が ありますので、予めご了承下さい----------------------------------------------【注意事項】○作品の著作権は原画販売後も作者が所有するものとなります○作品のデザインを洋服や雑貨等に使用し販売する場合があります○ごくまれに絵の具の粘性や耐久性により 色や形が変形する場合がございます。◽️他サイトにて出品しておりますので急遽展示を削除する場合があります。ごくまれに購入のタイミングが重なる場合がございます。その場合は先に購入されたサイトの購入者様を優先させて頂きますのでご了承下さいませ。#インテリア#原画#パネル#絵#壁掛けアート#雑貨#床置きアート#現代アート#プレゼント#部屋#アートパネル外国人/人気アーティスト···ダミアン・ハースト絵画の種類···その他形式···その他主題···人物・肖像主な画材···アクリル絵の具