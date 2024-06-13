NINTENDO SWITCH 旧型

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NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルーネオンレッドゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#NintendoNintendoSwitchNintendoSwitch旧型ニンテンドースイッチ本体旧型ニンテンドースイッチ2018年12月に購入し、使用しておりました。こちらは旧型になります。ボタンの不具合などはなく動作確認済みです。本体画面に傷2箇所ございます。Joy-Conは別で購入したものを使用しており、元々のネオンカラーではございません。※自宅保管の為神経質な方は購入をご検討ください。よろしくお願い致します☺︎