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NINTENDO SWITCH 旧型
商品番号 V87402222081
商品名

NINTENDO SWITCH 旧型
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 7,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルーネオンレッドゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#NintendoNintendoSwitchNintendoSwitch旧型ニンテンドースイッチ本体旧型ニンテンドースイッチ2018年12月に購入し、使用しておりました。こちらは旧型になります。ボタンの不具合などはなく動作確認済みです。本体画面に傷2箇所ございます。Joy-Conは別で購入したものを使用しており、元々のネオンカラーではございません。※自宅保管の為神経質な方は購入をご検討ください。よろしくお願い致します☺︎
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