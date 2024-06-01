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2PM 直筆サイン入りアルバム
商品番号 C20073414844
商品名

2PM 直筆サイン入りアルバム
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 2,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

韓国のイベントにて入手した2PMのメンバーの直筆サインいりアルバムです！7枚目と8枚目の通り表紙のケースに少し傷があるのと後ろに少しシミのようなものと白い汚れがあります。CDは一度も再生していません自宅管理ですので神経質な方はお控えください。ご理解いただける方はよろしくお願い致します！
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