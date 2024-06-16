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イーカプコン ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション グッズセット
商品番号 U88249689477
商品名

イーカプコン ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション グッズセット
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 6,108 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ロックマンエグゼアドバンスドコレクション～いまでもボクらは、つながっている！セット～】の新品未開封品です。画像2枚目はサンプル画像です。グッズセットのみで、ソフトはついておりません。未開封品なので状態は悪くないと思いますが、一度人の手に渡っております。初期傷などを含め、状態を気にされる方の入札はご遠慮ください。【セット内容】(1)ペアグラス　サイズ：直径約82mm×高さ89mm　容量　：270ml　素材/仕様：ソーダガラス/箔印刷　注意事項：電子レンジ・食洗器使用不可(2)アクリルコースター2種(光熱斗・ロックマン)　サイズ：縦90mm×横90mm×厚さ3mm　素材/仕様：アクリル/フルカラー印刷即購入可値下げ不可よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/encourage379172.html
http://narcologia.ru/goods/marshal681580.html
http://narcologia.ru/goods/marshal616780.html
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