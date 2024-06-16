イーカプコン ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション グッズセット

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【ロックマンエグゼアドバンスドコレクション～いまでもボクらは、つながっている！セット～】の新品未開封品です。画像2枚目はサンプル画像です。グッズセットのみで、ソフトはついておりません。未開封品なので状態は悪くないと思いますが、一度人の手に渡っております。初期傷などを含め、状態を気にされる方の入札はご遠慮ください。【セット内容】(1)ペアグラス サイズ：直径約82mm×高さ89mm 容量 ：270ml 素材/仕様：ソーダガラス/箔印刷 注意事項：電子レンジ・食洗器使用不可(2)アクリルコースター2種(光熱斗・ロックマン) サイズ：縦90mm×横90mm×厚さ3mm 素材/仕様：アクリル/フルカラー印刷即購入可値下げ不可よろしくお願いいたします。