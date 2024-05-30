新品・未開封　インポート盤・クラシック（13） マリス・ヤンソンス

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商品詳細
#トルネコ商店のインポート盤クラシック←ポチッとね♪♪#トルネコ商店のクラシックCD←ポチッとね♪♪#トルネコ商店のクラシックDVD←ポチッとね♪♪#複数枚購入割引特典有り#マリス・ヤンソンスタイトル:NewYear'sConcert2006※新品・未開封です、シュリンクにスレあります、宜しくお願いします。商品の紹介2003年のアーノンクール、2004年のムーティ、2005年のマゼールと、DGによる“ニュー・イヤー・コンサート”のCD化が続いてきましたが、2006年は待望のヤンソンス。現在、バイエルン放送SOとロイヤル・コンセルトヘボウ管という2つの名門オケの常任指揮者を兼任し、正に脂の乗り切ったヤンソンスだけに、期待度大です。収録内容構成数：2枚合計収録時間：01:50:00『NewYear'sConcert2006』マリス・ヤンソンス＆ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団～ニュー・イヤー・コンサート2006※演奏【演奏】マリス・ヤンソンス（指揮）、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団【録音】2006年1月1日 ムジークフェラインザール，ウィーン
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