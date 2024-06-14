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NCT 127 DREAM 公式 ペンライト 草鈍器 即購入可◎
商品番号 U33242665700
商品名

NCT 127 DREAM 公式 ペンライト 草鈍器 即購入可◎
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 2,729 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コンサートで何度か使用しました。側面に推しの名前のステッカーを貼って使用しておりましたが、綺麗に剥がしました。写真の通り状態は良く、付属品は全て付いております。中古品/素人保管となりますので気になる方はご遠慮ください。気になる点やお値下げのご相談がございましたら、お気軽にコメントにてお願いいたします。★点灯/Bluetooth接続チェック済み★乾電池はつきません
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