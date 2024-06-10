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PS5 本体　ディスク版　※即決価格交渉可能
商品番号 X80693480457
商品名

PS5 本体　ディスク版　※即決価格交渉可能
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 18,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年2月購入購入したものの、ゲームをする時間がなくほとんど触らずでの出品ですので限りなく美品かと思います。箱も綺麗に保管しておりましたので、ぜひご購入いただければと思います。
http://narcologia.ru/goods/recuperation711021.html
http://narcologia.ru/goods/composite615154.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture683741.html
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