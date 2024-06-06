【冊子のみ】ドレスコーズ　国家

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商品詳細
☆ご注意下さい☆DISKは付いていません2017年に発売された限定受注生産の冊子です。元々ツアーが収録されたブルーレイDISKとセットで販売されていたものです。私自身もDISKは「公民』で単体で購入し、メルカリで冊子のみ13000円で入手したものです。その後何度か読んで保管していました。背表紙の色が少し違うのは元々の様です。 新たに1冊入手しましたので、こちらをお譲りすることにしました。著名人との対談、志磨遼平によるアルバム「平凡」全曲解説、ツアー写真、100ページ超で構成されており読み応えがあります。現在入手困難なものですプチプチなどで包まず、このままビニール袋に入れて発送します。志磨遼平ドレスコーズ毛皮のマリーズ宮沢章夫内田樹
http://narcologia.ru/goods/manufacture625441.html
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