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ホットトイズ１／６スケール スパイダーマン ネガティブ・スーツ版
商品番号 O86828117821
商品名

ホットトイズ１／６スケール スパイダーマン ネガティブ・スーツ版
ブランド名 ホットトイズ
特別価格 税込 10,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホットトイズ１／６スケールスパイダーマンネガティブ・スーツ版開封品になりますが、ほとんど触っておりません。素立ちでショーケースに飾っていました。詳細は画像をご確認ください。確認する限り、状態に問題もなく、欠品もありません。美品だと思います。不明な点はお気軽に質問してください。マーベルビデオゲームマスターピースピーターパーカーフィギュア種類...スケールフィギュアスケール...1/6
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