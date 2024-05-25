ホットトイズ１／６スケール スパイダーマン ネガティブ・スーツ版 ...

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商品詳細
ホットトイズ１／６スケールスパイダーマンネガティブ・スーツ版開封品になりますが、ほとんど触っておりません。素立ちでショーケースに飾っていました。詳細は画像をご確認ください。確認する限り、状態に問題もなく、欠品もありません。美品だと思います。不明な点はお気軽に質問してください。マーベルビデオゲームマスターピースピーターパーカーフィギュア種類...スケールフィギュアスケール...1/6
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