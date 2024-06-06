『サイン付 新品』堀えりか DAREA 写真集 SM ZOO

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・写真集特典イベントで直筆で描いていただいたネーム付サイン入りの新品です。拝読用も別で購入していたので撮影時以外は触れずに暗所に保管している初版の品です。定価11.000一般小売発売されていない希少品です。#本#BOOK#写真#写真集#フォトブック#堀えりか#darea#モデル#水着#ランジェリー#グラビア#グラドル#グラビアアイドル#新品#サイン入り#サイン#初版10000