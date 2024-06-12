SEVENTEEN ペンライトver2

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商品詳細
2022年購入後一度使用しています。その後は箱に入れて保管していましたが、外箱少し傷があるのでご理解ください。問題なく点灯、Bluetooth接続もきちんと出来ていました。シールは全て未使用です。自宅保管の点をご理解くださる方にお願いします。
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