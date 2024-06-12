ツインファミコン連射機能つき箱つき貴重! 動作確認済だがジャンク扱い ...

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商品詳細
プロフィールをご確認ください。一通り動作確認しておりゲームができるのを確認しておりますが ファミコンはできますがディスクシステムはベルト交換しておりますが異音がして読み込みできず あと古いものでキズ汚れなどありますのでジャンク扱いになります。ですが貴重です! 本体 コントローラー 配線 箱のみです。素人梱包配送になります。よろしくお願いします。
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