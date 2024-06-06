Switch 有機el 本体+オマケ

任天堂Switch有機el購入して1年位ですが使用期間は半年より短いです。そこまで気にならないと思いますが本体に多少細かい傷が御座います。又途中から本体に保護カバーを付けて使用していました。(こちらは要らないという希望が無ければ装着したまま発送させて頂きます)購入時に液晶ガラスを付けたので、画面は綺麗だと思います。こちらは交換、返品は出来ませんので完品をご希望の方はご遠慮頂いた方が良いと思います。付属品は画像の物が全てになります。箱、保証等、セーフティーガードの用紙以外は揃っています。オマケで画像のポーチもお付けします。それと申し訳ありませんがこれ以上の値引きは厳しいです。宜しくお願い致します！



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