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Ｐ．Ｇreenwood・リトグラフ・TREE LIGHIT・２５０部限定
商品番号 X27615112789
商品名

Ｐ．Ｇreenwood・リトグラフ・TREE LIGHIT・２５０部限定
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 5,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類···その他形式···額縁入り主題···風景・海景　イギリスの版画家フィル・グリーンウッドのリトグラフです。　２５０部限定で製作されました。　下部に、サインと製作番号が書かれていますので、写真でご確認をお願いいたします。　邦訳は「樹と光」です。　作者　　Ｐhill・Ｇreenwood作品名　TREELIGHIT番号　　１１６／２５０額装縦　約６５cm額装横　約７０cm額装厚　約２cm　薄い汚れや小傷などがあります。　収納箱にお入れして送らせていただきますが、箱には経年の傷みなどがあります。　出品物の写真が、カメラの自動調整機能などにより、色の濃淡などが少し異なることがございます。　大変に申し訳ございません。すり替えなどを防ぐために、破損などの他はご返品などをお受けできません。状態などをよくご確認され、ご納得された上でのご購入をお願いいたします。
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