

Ｐ．Ｇreenwood・リトグラフ・TREE LIGHIT・２５０部限定 Ｐ．Ｇreenwood・リトグラフ・TREE LIGHIT・２５０部限定



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絵画の種類···その他形式···額縁入り主題···風景・海景 イギリスの版画家フィル・グリーンウッドのリトグラフです。 ２５０部限定で製作されました。 下部に、サインと製作番号が書かれていますので、写真でご確認をお願いいたします。 邦訳は「樹と光」です。 作者 Ｐhill・Ｇreenwood作品名 TREELIGHIT番号 １１６／２５０額装縦 約６５cm額装横 約７０cm額装厚 約２cm 薄い汚れや小傷などがあります。 収納箱にお入れして送らせていただきますが、箱には経年の傷みなどがあります。 出品物の写真が、カメラの自動調整機能などにより、色の濃淡などが少し異なることがございます。 大変に申し訳ございません。すり替えなどを防ぐために、破損などの他はご返品などをお受けできません。状態などをよくご確認され、ご納得された上でのご購入をお願いいたします。