テニプリフェスタ 2016 特装限定版

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テニプリフェスタ2016～合戦～TENIPURIFESTA2016特装限定版・4枚組（メインディスク2枚、エキストラディスク1枚、メイキング1枚）DVDになります。購入後何回か再生しました。ケースなど特に目立つ傷はありませんが、写真には映らない小さな傷などがある場合もあります。もちろん再生は全く問題ありません。丁寧に保管していましたが、あくまで自宅保管です。その他少しでも何か気になる方はご購入はお控え下さい。上から水濡れ対策の為OPP袋にプチプチで包み、その他割れ対策などをしてらくらくメルカリ便宅急便コンパクト専用BOXにて発送致します。⭕️コメントなし即購入可⭕️❌お値下げお取り置き不可❌詳しい発送日や時間についてなど詳細はまたご購入後にお知らせ致します。テニフェステニスの王子様テニプリ映像声優