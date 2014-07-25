ハローキティ　クリアファイル　東京駅限定

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商品詳細
3Dになっていて、少し厚みのあるファイルなってます神経質な方のお問い合わせご購入ご遠慮下さい即日発送いたします￼￼￼。
http://narcologia.ru/goods/providence116394.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle162625.html
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