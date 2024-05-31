【お値打ち】レンブラント　ソフトパステル　約120本　【3万円相当】

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高級パステルブランド「レンブラント」ソフトパステル 約120本セット（一部重複した色、折れているモノもありますが、全く使用していない色も多くあります）写真で判断ください。ほぼ人物用30色と90色の詰め合わせです。これだけあれば、本格的なパステル画が制作できます。使用する機会が減ったので、お譲りします。使用感ありますが、使い始めれば、新品である必要がないので、大変お得ですよ！写真のケースにクッションのスポンジを入れての送ります。以前購入した際に入っていた箱写真追加します。検索すると同種品で30色セットで10000円 90色セットで20000円以上で販売されているようです。お問い合わせお持ちしてます。＃パステル絵具の種類···パステル