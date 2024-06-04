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商品詳細
「奥さまは魔女超シアワセ恋愛魔法BOOK」2004年5月30日に恵比寿で開催された『奥様は魔女のファンミーティング』で頂いたものです。直筆サインとなります。米倉涼子さんのアリサバージョンのサインなのでとても貴重かと思います。サインを貰ってから、直ぐに袋に入れ保存していたので保存状態はとても良いかと思います。中身も未読、付属のDVDも未開封となります。また、当日にいただいた直筆サイン入りポスターもセットにします！ポスターは丸めてお送りします。#「奥さまは魔女」プロジェクトチーム#本#BOOK#アート#エンタメ#米倉涼子#直筆サイン#ドクターx#黒川の手帳#奥さまは魔女
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米倉涼子 直筆 アリサVer サイン入り 奥さまは魔女超シアワセ恋愛魔法BOOK-
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