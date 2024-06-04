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NINTENDO SWITCH　スマブラとプロコン付き！
商品番号 P47255072745
商品名

NINTENDO SWITCH　スマブラとプロコン付き！
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 10,780 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレーcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo遊ばなくなったので出品いたします。スマブラとプロコンはバラ売り可能です。スマブラ4500円プロコン（汚れあり）2500円となっております。そして、本体のジョイコンの右側が恐らく外れやすいのかなと思います。そして、こちらのswitchとプロコンは元々中古で買っておりますので神経質な方のご購入はお控え下さい。あと、最後の写真を見ていただける通り後ろのスタンドがなくなっております。
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