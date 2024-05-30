Mrs. GREEN APPLE ショルダーバッグ

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商品詳細
Mrs.GREENAPPLEの大森元貴さん監修のショルダーバッグです。ファンを辞める為、お探しの方にお譲りします。新品未使用品ですが、自宅保管になります。ご理解の上、ご購入をお願い致します。多少でしたら、お値下げさせていただきます。
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