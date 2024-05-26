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商品詳細
BTSJAPANファンクラブ継続特典ホログラムトレカジン非売品会場限定公式トレカMAGICSHOP千葉公演にて引き換えました。ハートのホログラムが入っております。会場限定ですので、レアなトレカです。若干の難あり(画像3.4枚目参照)表面には目立った汚れ傷等ございません。大切に保管しておりましたが、素人保管のため気になる方は御遠慮ください。硬質ケース＋防水梱包にて発送させて頂きます。#BTS#JIN#MAGICSHOP#バンタン#army#BTSJAPANofficialfanclub#RM#J-HOPE#SUGA#V#JIMIN#JUNGKOOK#ジン#キムソクジン#ナムジュン#テテ#ジミン#グク#ホソク#ホビ#ユンギ#シュガ#防弾少年団#LYS#SYS#MAPOFTHESOUL#Happyeverafter
http://narcologia.ru/goods/smear941504.html
http://narcologia.ru/goods/traverse154226.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei704471.html
BTSJAPANファンクラブ継続特典 ホログラムトレカ ジン 2019年
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