動作確認ニューファミコン　ファミリーコンピュータFAMILY COMPUTER

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商品詳細
AV仕様ファミリーコンピューター本体別売りのAVケーブル、ACアダプターを付けていますので、すぐに遊ぶことができます。経年による汚れはありますが概ね状態は良いと思います。画像の通り、エキサイトバイクが出来たとことを確認しました。
http://narcologia.ru/goods/waveform152417.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric541645.html
http://narcologia.ru/goods/Addict969618.html
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