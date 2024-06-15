AYANEO Air Pro ブラック + アクセサリー

「AYANEOAirProブラック」製品名称AYANEOAIRProOSWindows11HomeプロセッサーAMDRyzen™55560UグラフィックスAMDRadeon™グラフィックスメモリ／ストレージメモリ：16GB(LPDDR4x4266Mhz)ストレージ：512GBSSDインターフェース2×Type-C1×microSDカードスロット1×3.5mmイヤホンジャックセンサーデュアルジャイロスコープ搭載指紋認証サポート無線LAN／BluetoothWi-Fi6/Bluetooth5.2ディスプレイ5.5インチ/AMOLED（アクティブマトリクス式有機EL）1920*1080マルチタッチ対応バッテリー10050mAhバッテリー搭載（38Wh）65W（PD充電サポート）AC100-240VカラーPolarBlack/ポーラブラック本体寸法約224×89.5×29.6mm最薄部：約21.6mm本体重量約440g保証1年2023年2月3日に購入した商品です。全体的にものすごく、綺麗な状態です。保証書付きで、まだ生きています。現在本体に問題はまったくありませんが、もしも不具合が発生したらハイビームから対応してくれます。これで安心ですね。「AYANEOAIRシリーズ専用ハードケース」おまけです。専用公式ケースです。持ち運びに便利です。「AYANEOクレードル-ブラック」おまけです。専用公式クレードルです。キーボードやマウス、HDMIなどを繋いだらデスクトップみたいに活用できて最高です。「NrealAir」おまけです。メガネ型のディスプレイです。AYANEOAirProのUSBCに対応しているので、最高の組み合わせになります。予備のメガネフレームといくつかのアクセサリー付きです。目が悪い方も眼鏡屋でレンズを作れば問題なく使用できます。鼻を固定する所に少々傷がありますが、おまけ程度でお願いします。AYA社のUMPCゲーム機です。ものすごく軽いのでベットでゴロゴロ遊びにピッタリです。ケースとクレードル、NrealAirも付いているので、かなりお得な価格だと思います。



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