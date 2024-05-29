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三井銀行の80年史です発刊後約65年経過していますので、経年劣化は相応にありますが、中はキレイかと思いますとてもレアなものかと思います自宅保管につき、ご理解の上ご購入よろしくお願いします。2冊以上で同梱できる場合は、送料分お安くしますので、ご相談ください。たとえば、300円の本2冊ですと、400円となります。#三井住友銀行#さくら銀行#メガバンク#社史