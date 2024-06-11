【美品】プレイステーション5 CFI-1200A01　PS5本体

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商品詳細
プレイステーション5CFI-1200A012022年10月15日にゲオで購入。残り一ヶ月ない程度ですが保証のためレシートもお送りします。プレイ時間 300時間程度動作確認済み状態は傷、汚れもなくきれいかと思います。縦置き用のスタンドが欠品です。ソニーの公式web【ps5部品販売サービス】から2000円程度で取り寄せることもできましたがその分値引きして出品します。おまけ写真のhorizonforbbiddenwest【コード未使用】重量があるため梱包材を多めに使用して梱包します。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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PlayStation 5 CFI-1200A01 [2022年9月発売][ゲーム機本体]
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