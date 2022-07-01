【ほぼ新品】リラックマと遊園地 通常盤 DVD

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※トラブル防止の為プロフは事前に一読下さい※値下げ不可です「リラックマと遊園地」多部未華子/山田孝之/小林雅仁定価：￥5,280(税込)■商品状態新品購入後、一度だけ視聴しました。メルカリ出品を前提に気をつけて視聴した為、ケース、ディスク共にスレや傷はなく、ほぼ新品同様のコンディションです。新品のDVDに付いているビニールフィルム？も、開封の為下部のみ剥がしましたが9割ほど残っていますので、こちらもお付けします。画像にあるものが全てです。自宅保管の為、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。NCNRでお願い致します。ネコポスにて発送させていただきます。リラックマリラックマとカオルさんコリラックマキイロイトリチャイロイコグマサンエックスサンリオキャラクターキティちゃんスヌーピーPEANUTSDVDBlu-rayブルーレイNetflixくるり岸田繁