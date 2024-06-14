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商品詳細
ご覧くださり、ありがとうございます(´-`*)阿漕焼の菓子鉢です。阿漕焼（あこぎやき）は三重県津市で焼かれる陶器。名の由来は地名の阿漕浦に因み、萬古焼の流れを汲み、200年余りの歴史があるそうです。三重県指定伝統工芸品。守比古氏は、阿漕陶芸家として志を立て、津市高茶屋に狐森窯を築窯し、日本工芸会正会員にも選ばれ、鉄釉、油滴天目を得意としました。その後、妻の阿也氏が描く茶陶作品が評判となり、絵付けのための穴窯の作品を主に作成していました。こちらのお品は、絵付けではありませんが、七宝透になっており、涼やかなたたずまいです。夏の琥珀や寒天のような涼しげなお菓子を盛れば、映えそうな一品です。ワレや欠けはなく、きれいな状態ですが、中古品ですので、ご理解頂ける方にお願いいたしますm(__)m☆サイズ☆直径約23cm高さ約10.6cm箱/木箱入(作者による箱書あり)
http://narcologia.ru/goods/sucrose663240.html
http://narcologia.ru/goods/seamless298029.html
http://narcologia.ru/goods/stage96597.html
菓子鉢 福森守比古 阿漕焼 菓子器 七宝透 涼しげ 木箱入 透 おめでたい ...
菓子鉢 福森守比古 阿漕焼 菓子器 七宝透 涼しげ 木箱入 透 おめでたい図柄
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