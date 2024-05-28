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NINTENDO SWITCH HAD-S-KA スイッチ
商品番号 U87472593638
商品名

NINTENDO SWITCH HAD-S-KA スイッチ
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 9,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレーHAD-S-KAAAAになります。color:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ定価：32,9782020年12月頃に購入し、2ヶ月ほど使用しましたが、その後使わなくなったためお譲りします。動作確認問題なしです。ジョイコンの裏側に若干掠りはありますが目立った傷はありません。他気になる点ありましたら、お気軽にコメントにてご連絡ください。#任天堂#Nintendo
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