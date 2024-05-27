ネオジオ本体　カセット５本セット

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商品詳細
NEOGEOネオジオ本体＆コントローラー＆ソフト５本セットです。本体セット内容ネオジオハード本体専用コントローラー専用ACアダプター専用AVケーブル取扱説明書ソフト5本コントローラー3つ ステッカーを貼っているコントローラーは、効かないボタンがあるので部品取り等にどうぞ。画像のもので全てです。全部のカセットで遊べましたが、年代物の為、理解ある方のみご検討お願いします。
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http://narcologia.ru/goods/monophonic323512.html
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