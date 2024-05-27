ネオジオ本体　カセット５本セット

NEOGEOネオジオ本体＆コントローラー＆ソフト５本セットです。本体セット内容ネオジオハード本体専用コントローラー専用ACアダプター専用AVケーブル取扱説明書ソフト5本コントローラー3つ ステッカーを貼っているコントローラーは、効かないボタンがあるので部品取り等にどうぞ。画像のもので全てです。全部のカセットで遊べましたが、年代物の為、理解ある方のみご検討お願いします。



ネオジオ本体\u0026コントローラー２個\u0026ソフト五本セット ...



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ネオジオ本体＋コントローラー2個＋ソフト5本 動作確認済-



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