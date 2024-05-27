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ネオジオ本体　カセット５本セット
商品番号 D83834943368
商品名

ネオジオ本体　カセット５本セット
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 17,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NEOGEOネオジオ本体＆コントローラー＆ソフト５本セットです。本体セット内容ネオジオハード本体専用コントローラー専用ACアダプター専用AVケーブル取扱説明書ソフト5本コントローラー3つ　ステッカーを貼っているコントローラーは、効かないボタンがあるので部品取り等にどうぞ。画像のもので全てです。全部のカセットで遊べましたが、年代物の為、理解ある方のみご検討お願いします。
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