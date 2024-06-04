ひとりじめマイヒーロー　10巻　セット　特装版　小冊子　ペーパー　ドラマCD*

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1〜10巻です。★6巻特典ペーパー付き★8巻小冊子付き特装版★9巻小冊子コースター付き特装版★10巻小冊子ドラマCD付き特装版バラ売りは考えておりません。目立った傷はありませんが神経質な方はご遠慮ください。■値下げ交渉不可水濡れ防止梱包して発送いたします。よろしくお願いします。60