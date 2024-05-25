新・社会福祉士養成講座（中央法規）　21冊（全巻）

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「新・社会福祉士養成講座21(資料編)」社会福祉士養成講座編集委員会17のみ数ページマーカーで引いてある部分がありますが他はないです。自宅保管です。【内容】１人体の構造と機能及び疾病【3版】２心理学理論と心理的支援【3版】３社会理論と社会システム【3版】４現代社会と福祉【4版】５社会調査の基礎【3版】６相談援助の基盤と専門職【3版】７相談援助の理論と方法Ｉ【3版】８相談援助の理論と方法II【3版】９地域福祉の理論と方法【3版】10福祉行財政と福祉計画【5版】11福祉サービスの組織と経営【5版】12社会保障【5版】13高齢者に対する支援と介護保険制度【5版】14障害者に対する支援と障害者自立支援制度【5版】15児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度【6版】16低所得者に対する支援と生活保護制度【4版】17保健医療サービス【5版】18就労支援サービス【4版】19権利擁護と成年後見制度【4版】20更生保護制度【4版】21資料編【9版】社会福祉士 相談援助演習【2版】