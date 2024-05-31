ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ(2) サイン本

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商品詳細
ちいかわ2巻サイン本になります。原宿のキディランドの抽選に当たりました。大事にしてましたが、出品します。3枚目がサインです。サインはコピー防止の為写真を白塗りしました。本物は綺麗です。気になる方は購入ご遠慮ください。本は綺麗ですが、人手に渡っておりビニールカバーも外してますので、記載は目立った傷汚れなしにしてあります。#ちいかわ#ハチワレ#ナガノ#サイン#サイン本「ちいかわなんか小さくてかわいいやつ(2)」ナガノ定価:￥1100#ナガノ#本#コミック／コミック
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