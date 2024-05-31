五等分の花嫁 天然ダイヤモンド入りハイブリッドセラミックウォッチ 中野三玖

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五等分の花嫁天然ダイヤモンド入りハイブリッドセラミックウォッチ中野三玖送られてきたダンボールに入れ発送致します。シリアル番号は、確認しておりませんので、不明とさせて頂きます。トラブル防止のため購入後の返品等は、受け付けておりません。ご了承の上ご購入お願いいたします！！限定250個になる商品ですので、希少だと思います。よろしくお願い致します！！以下、公式より引用↓シリーズ累計発行部数1,600万部超えを記録（2022年3月時点）し、世代を超えて愛される「五等分の花嫁」。その映画公開を記念して、わずか250本のみ限定生産される記念時計。大人の「五等分」ファンにおくる、天然ダイヤモンドをあしらったラグジュアリーウォッチコレクション。仕 様●ケースサイズ（約）：42.0×42.0×厚さ 12mm●重量（約）：41ｇ●手首周り（約）：17～20.5cm●材質：ケース・ベルト＝ハイブリッドセラミック 裏蓋＝ステンレス、風防＝クリスタルガラス●ムーブメント：日本製クォーツ（平均日差±25秒）●日常生活防水（3気圧防水）●1年間品質保証●シリアルナンバー入り、天然ダイヤ1石