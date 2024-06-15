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【未使用】武満徹 SONGS 歌曲集　楽譜
商品番号 E58408592263
商品名

【未使用】武満徹 SONGS 歌曲集　楽譜
ブランド名 Espare
特別価格 税込 1,440 円
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商品詳細

「世界のタケミツ」として知られる作曲家・武満徹の楽曲20曲の譜面と作品ノートに加えて、大竹伸朗の絵画・オブジェ作品がカラーで多数収録されています。自宅保管していました。ケース、本体共に概ね綺麗な状態です。キャンセル、返品、商品到着後のクレームなども、お受け出来ませんので、ご了承頂けるようお願い致します。即購入可能
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