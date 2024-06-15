【未使用】武満徹 SONGS 歌曲集　楽譜



SJ2000 武満徹:SONGS(ソングス)



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小さな空 楽譜 歌詞 ピアノ伴奏 武満 徹 変ホ長調 Es-Dur Small Sky Chiisana Sora

「世界のタケミツ」として知られる作曲家・武満徹の楽曲20曲の譜面と作品ノートに加えて、大竹伸朗の絵画・オブジェ作品がカラーで多数収録されています。自宅保管していました。ケース、本体共に概ね綺麗な状態です。キャンセル、返品、商品到着後のクレームなども、お受け出来ませんので、ご了承頂けるようお願い致します。即購入可能