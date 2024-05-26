プレイステーション5 CFI-1200A01

【付属品】PS5本体(動作確認済み)HDMIケーブルPS5コントローラー電源ケーブルベースUSBケーブル【注意事項】※印刷物(説明書)はありません。※箱はありますが、中の梱包材は無いため、こちらで梱包します。※1.2回ほど使用したのみで、使用せずに保管しておりました。※目立った傷や故障はありませんが、中古品のためご了承ください。購入された際は再度清掃しお送り致します。※動作確認済み、初期化済みです。注意事項を踏まえた上で、購入を検討ください。「プレイステーション5CFI-1200A01」定価:￥54980#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5



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PlayStation 5 CFI-1200A01 [2022年9月発売][ゲーム機本体]



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