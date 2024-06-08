海技試験六法 2023年版

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商品詳細
「海技試験六法2023年版」国土交通省海事局海技課定価:￥5000#国土交通省海事局海技課#本#工学・工業／海洋1回しか使っておらず、とても綺麗です。これで三級機関合格しましたので縁起もあるかと思います！
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